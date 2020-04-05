اليابان: أكثر من 130 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلاً عن مسؤولين في العاصمة طوكيو أن المدينة شهدت تسجيل أكثر من 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت الهيئة أن هذا العدد هو الأكبر في يوم واحد حتى الآن في العاصمة ورفع عدد الحالات المؤكدة بها إلى أكثر من ألف.
وحثت حكومة المدينة سكان طوكيو البالغ عددهم نحو 13 مليون نسمة على البقاء في منازلهم مع زيادة عدد الحالات الجديدة في الأيام الماضية.
وظهرت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو في برنامج إخباري صباحي اليوم الأحد وكررت دعوتها للسكان بتجنب الخروج غير الضروري وقالت "هناك أرواح على المحك".
وتخطى عدد حالات الإصابة بالمرض في أنحاء العالم المليون بينما ثبت تسببه في وفاة أكثر من 64 ألفا حتى الآن.
ولم تشهد اليابان حتى الآن طفرة في انتشار الفيروس مثلما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى إذ سجلت ثلاثة آلاف إصابة و73 وفاة حتى يوم الجمعة.
ومع ارتفاع عدد الحالات المصابة بكوفيد-19 في طوكيو، تزايدت الدعوات للحكومة المركزية بإعلان حالة الطوارئ رغم أنها لا تعطي السلطات سوى صلاحيات تنفيذية محدودة بخلاف دول أخرى.
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