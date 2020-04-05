دياب: نعمل على ولادة لبنان الجديد على كل الأصعدة

أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الأحد، أن حكومته تعمل على ولادة لبنان الجديد على كل الأصعدة.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية اليوم، عن دياب قوله، خلال جولة بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، إن" الحكومة ستكون لإزالة الحواجز السياسية وهي معنية باللبنانيين بالداخل وفي الخارج، وهي حكومة بناء الجسور، ونعمل ليلاً ونهاراً لولادة لبنان الجديد على كل الأصعدة".

وأعرب دياب عن شكره لكل من يعمل في هذه الظروف الصعبة، مهنئاً إياهم على عملهم المميز من أجل عودة المغتربين، حسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم .

وقال: "لا بد من وجود أخطاء صغيرة ولكننا نتعلم من أجل المرة المقبلة".