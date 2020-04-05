ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في عمان إلى 298

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأحد، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 298 حالة .

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن 61 إصابة بالفيروس تماثلت للشفاء، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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