المغرب: العفو عن 5654 سجيناً لحماية النزلاء من كورونا

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفواً ملكياً عن 5654 سجيناً لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت وزارة العدل المغربية في بيان لها، اليوم الأحد، بثته وكالة المغرب العربي للأنباء"ومع"، أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو تم انتقاؤهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية، لافتاً إلى أنه اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها تدريجياً وأن المستفيدين سيخضعون للمراقبة والاختبارات الطبية وللحجر الصحي اللازم في منازلهم، للتأكد من سلامتهم.

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