نيوزيلندا.. حالات الإصابة بكورونا تتجاوز الـ1000

أعلن مسؤولو الصحة في نيوزيلندا اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوز الألف شخص.
وحتى صباح اليوم، تم تسجيل 1039 حالة إصابة في البلاد، بزيادة 89 عن اليوم السابق، في حين أن شخصاً واحداً فقط توفى بسبب مضاعفات كوفيد19-، المرض الناجم عن الفيروس.
وقال أشلي بلومفيلد المدير العام للصحة في نيوزيلندا خلال مؤتمر صحفي إن 156 مريضاً تعافوا، مضيفا أن أكبر مجموعة من حالات الإصابة والتي تبلغ 66شخصا مرتبطة بمدرسة في أوكلاند.
وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن إن النيوزيلنديين امتثلوا في الغالب بشكل جيد لسياسات الإغلاق الصارمة، والتي ساهمت في انخفاض انتشار المرض إلى أقل من المتوقع .
وأضافت أردرن في نفس المؤتمر الصحفي "معدل الاصابات والوفيات لدينا أقل بكثير من دول أخرى مماثلة".
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