مقتل 11 عاملاً في انفجار منجم بكولومبيا

لقي 11 شخصاً مصرعهم وأصيب اربعة اخرون بانفجار عرضي يوم السبت بمنجم فحم في منطقة كوكونوبا بوسط كولومبيا وفق ما قال رجال اطفاء محليون.

وقال الفارو فارفان وهو مسؤول إطفاء محلي أن "هناك 11 قتيلاً و4 جرحى".

وأشار إلى أن الحادث وقع بمنجم فحم كان يعمل بشكل قانوني دون أن يحدد ملابسات الانفجار.

والضحايا موظفون واصلوا عملهم خلال الازمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

والعمل الذي يقوم به هؤلاء مستثنى من المرسوم الذي يفرض حجراً عاماً على السكان في كولومبيا.