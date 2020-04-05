أعلنت وزارة الداخلية التونسية مساء السبت مقتل "عنصرَين ارهابيَّيْن" بنيران وحدات عسكرية بوسط غرب تونس.
وقالت الوزارة في بيان "تمكنت وحدات مشتركة متكونة من الوحدة المختصة للحرس الوطني ووحدات من الجيش الوطني إثر كمين بسفوح جبال ولاية القصرين من القضاء على عنصرين إرهابيين".
وأشار البيان الى أن "العملية لا تزال متواصلة"، دون مزيد من التفاصيل.
تتمركز الجماعات المسلحة أساساً في منطقة جبال الشعانبي في محافظة القصرين في غرب البلاد والحدودية مع الجزائر منذ ثورة 2011 حين بدأت الجماعات الإرهابية في الظهور.
وتأتي هذه العملية في وقت تقوم البلاد بتعبئة جميع وسائلها للحد من انتشار فيروس كورونا الذي اصيب به منذ بداية مارس 553 شخصا واودى ب 19 اخرين.
شهدت تونس هجمات شنها إرهابيون واستهدفت قوات الامن والشرطة والجيش والسياح كما يستمر فرض حال الطوارئ منذ 2015 حين استهدف انتحاري حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة ما أدى الى مقتل 12 امنياً.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش التونسي يعلن مقتل "إرهابيين" في كمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.