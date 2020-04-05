كورونا يتوحش بأمريكا.. الإصابات تتجاوز 300 ألف حالة

تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة 300 ألف حالة، بالإضافة إلى أكثر من 8,100 وفاة، وفق ما أفادت جامعة جونز هوبكنز، السبت.

وقالت الجامعة التي تُحصي الإصابات على مستوى العالم ومقرّها بالتيمور، إن هناك 300,915 إصابة مؤكّدة على الأقلّ في الولايات المتحدة، وإنّ عدد الوفيات بلغ 8,162.

إلى ذلك، اعتبر البيت الأبيض ولايتي ويسكونسن ونبراسكا منطقتي كوارث تحتاج لمساعدات من الحكومة.

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، إنه سيكون هناك الكثير من الموتى خلال الأسابيع المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن مواجهة الوباء تسير بشكل جيد رغم ارتفاع أعداد الموتى.

وأضاف الرئيس الأميركي خلال المؤتمر الصحافي اليومي لخلية الأزمة، أن الأمور تتحسن رغم ارتفاع أعداد الموتى، مشيرا إلى أن أكثر من 92% من المصابين بكورونا يتعافون بشكل جيد.

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وتوقع تحسن الأمور بحلول شهر أغسطس.

من جهته، قال آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، إن الأمراض ذات الصلة بفيروس كورونا قتلت 630 شخصا في أسوأ 24 ساعة تمر إلى الآن بالولاية التي تضررت من الجائحة أكثر من أي ولاية أميركية أخرى.

وإلى الآن قتل فيروس كورونا المستجد 3565 شخصا في الولاية.