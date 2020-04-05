أكثر من 63 ألف وفاة بكورونا حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 أبريل 2020 10:16 صباحاً - أسفر انتشار فيروس كورونا المستجد عن وفاة ما لا يقل عن 63,437 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس السبت الساعة 19:00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وتمّ تشخيص أكثر من 1,169,210 إصابات في 190 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسميّة، منذ بدء تفشّي وباء كوفيد-19. غير أنّ هذا العدد لا يعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقيّة، لأن عدداً كبيراً من الدول لا يُجري فحوصًا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

ومن أصل هذه الإصابات، شفي 219,000 شخص على الأقل حتى اليوم.

وتوفي منذ حصيلة الأمس بالتوقيت نفسه (19:00 ت غ)، 5,964 شخصا، وتأكّدت إصابة 86,745 آخرين.

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والدّول التي سَجّلت أكبر عدد من الوفيّات الجديدة في 24 ساعة، هي الولايات المتحدة مع 1,399 حالة وفاة جديدة، وفرنسا (1,053 حالة وفاة، وهو رقم يشمل الوفيات في دور رعاية المسنين)، وإسبانيا (809 وفيات).

وإيطاليا التي سَجَّلت أول إصابة في أواخر شباط/فبراير، أحصت في المجمل 15,362 حالة وفاة من أصل 124,632 إصابة. وتمّ الإعلان عن 681 حالة وفاة و4,805 إصابات جديدة يوم السبت. وشفي 20,996 شخصا وفق السلطات الإيطاليّة.

والدول الأكثر تضرّرًا بعد إيطاليا هي إسبانيا حيث توفّي 11,744 شخصا من أصل 124,736 إصابة، ثمّ الولايات المتحدة مع 8,098 وفاة من أصل 297,575 إصابة، وفرنسا مع 7,560 وفاة من أصل 89,953 إصابة، والمملكة المتحدة مع 4,313 وفاة من أصل 41,903 إصابات.