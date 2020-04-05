من الداخل والخارج..إصابات متزايدة بكورونا في الصين

أعلن بر الصين الرئيسي 30 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت، ارتفاعا من 19 حالة في اليوم السابق مع تزايد حالات الإصابة لمسافرين من الخارج، بالإضافة إلى حالات عدوى محلية مما يسلط الضوء على صعوبة وقف تفشي الفيروس

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الأحد، إن من بين الحالات الجديدة 25 لأشخاص قادمين من الخارج مقابل 18 من هذه الحالات يوم الجمعة. وتم أيضا يوم السبت تسجيل خمس حالات إصابة جديدة منقولة محليا وكلها في إقليم قوانغدونغ الساحلي بجنوب البلاد بزيادة عن حالة واحدة يوم الجمعة.

ويوجد الآن 81669 حالة إصابة جديدة في بر الصين الرئيسي، في حين ارتفع عدد حالات الوفيات بثلاث حالات إلى 3329 حالة.

وفي أستراليا، أشارت بيانات وزارة الصحة إلى ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا 181 حالة خلال 24 ساعة، حتى ساعة مبكرة من صباح الأحد، في أستراليا ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 5635 حالة. وارتفع عدد حالات الوفاة بسبب كوفيد-19، وهو المرض الناجم عن الفيروس إلى 34 حالة.

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ويشير ذلك إلى أن معدل الإصابة اليومية أصبح أقل من 5%، أي نحو ثلث ما رأته أستراليا في منتصف مارس.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة أخرى. وبهذا ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في تايلاند إلى 2169 حالة، وتوفي 23 شخصا في تايلاند منذ ظهور الفيروس لأول مرة في يناير.

وفي إسرائيل، ارتفع عدد الوفيات إلى 46، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 8018 شخصاً من بينهم 127 في حال خطرة.