أطاك المغرب تطالب بوقف تسديد القروض الصغرى لنصف سنة

طالبت جمعية أطاك المغرب، عبر عريضة عممتها على عموم الناس، بوقف تسديد القروض الصغرى لفترة 6 أشهر قابلة للتمديد مع الإعفاء من جميع الفوائد، وتعويض الضحايا.

وقالت الجمعية في عريضة توصلت “اليوم24” بنسخة منها، “إن المقترضات والمقترضين لدى مؤسسات القروض الصغرى بالمغرب يقارب عددهم مليون شخص، نصفهم من النساء، ويتشكلون في غالبيتهم من الطبقات الشعبية والأجراء ذوي الدخل المحدود.

وأضاف المصدر ذاته أن “الطبقات الشعبية تقترض بمعدلات فائدة تفوق نسبتها 30%، ويتعرضون لتهديدات مؤسسات القروض الصغرى لما تعترضهم صعوبات في التسديد من جراء عدم استقرار أوضاعهم المهنية والمعيشية وانخفاض دخلهم أو حتى انقطاعه”.

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وأكدت أطاك، أن تداعيات جائحة فيروس كورونا ستزيد من أزمة المشاريع الصغيرة والفلاحة المعيشية وسيتوسع إفلاسها، وستحتد الأوضاع الاجتماعية والنفسية لضحايا القروض الصغرى بسبب فقدان مناصب شغلهم ومصدر عيشهم.

هذا في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى مزيد من المصاريف المتعلقة بحماية صحتهم من تفشي الوباء، في ظل ضعف قطاع الصحة العمومية. كما يفرض الحجر الصحي “اقتناء مواد الاستهلاك الأساسية في ظل غلاء المعيشة الناتج عن تحرير الأثمان وتقليص ميزانية صندوق المقاصة واستيراد غالبية المواد الغذائية، علاوة على أداء فاتورات الماء، الكهرباء، الكراء الشهري، تعليم الأبناء”.

ويحث مناضلو أطاك، ضحايا القروض الصغرى، الذين أفلست مشاريعهم أو الذين فقدوا شغلهم من جراء تداعيات حالة الطوارئ الصحية التي فرضها تفشي فيروس كورونا، على المطالبة بتعويضات جزافية، لا تقل عن الحد الأدنى للأجر.