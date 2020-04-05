عاجل..حالات الإصابة بكورونا في المغرب ترتفع إلى 960..والوفيات إلى 66

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في المغرب، مؤكدة ارتفاعها إلى 960 حالة إصابة جديدة.

وأضافت الوزارة، في الحصيلة الصباحية، المنشورة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، أن حصيلة الوفيات ارتفعت بدورها إلى 66 وفاة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية، بكل وطنية ومسؤولية.