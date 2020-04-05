شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليونان تعزل مخيمًا ثانيًا للاجئين بعد تأكيد حالة إصابة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:31 صباحًا, 5 أبريل 2020 م المناطق _ أثينا فرضت السلطات اليونانية الحجر الصحي على منشأة ثانية للمهاجرين هذا الأسبوع بعدما أثبتت الفحوص إصابة رجل عمره 53 عامًا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الهجرة اليونانية اليوم أن إجراء الفحوص لمخالطيه ستستمر، فيما تسعى وكالة الصحة العامة إلى رصد مسار الفيروس.

وكانت السلطات اليونانية فرضت الحجر الصحي الخميس الماضي على مخيم ريتسونا في وسط اليونان بعدما أثبتت الفحوص إصابة 20 من طالبي اللجوء بفيروس كورونا.

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