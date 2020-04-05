مدير صحة النجف يصدر بيانا بعد تسجيل ست اصابات جديدة بكورونا في المحافظة

اصدر مدير صحة النجف رضوان كامل الكندي، الاحد، بيانا بعد تسجيل ست اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.
وقال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نعلن للمواطنين عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم الاحد، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء 98 فحصا مختبريا وعلى النحو التالي :-
- ست حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا توزعت على: حي الجامعة والجديدة الرابعة وحي القدس وحي القادسية الثانية
– قرب المطار وحي الرحمة وقضاء المناذرة.
واضاف "بذلك يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي : -
181حالة مؤكدة
53 شفاء
5 حالات وفاة
حالتان مغادرتان الى بلدهما (ايران )
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