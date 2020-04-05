اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن تصريف مليون متر مكعب من مياه المجاري يومياً، فيما اكدت استمرار أعمال التصريف في المحطات ومشاريع المجاري.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات الامانة في دائرة مجاري بغداد والدوائر البلدية المختلفة بتصريف مليون متر مكعب من مياه المجاري يومياً بعد ان تتم معالجتها ولعموم مدينة بغداد عدا الأيام التي تشهد تساقط الأمطار ولا سيما الموجات الغزيرة والتي ترتفع فيها كمية التصريف الى مستوى اعلى".
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة بغداد: تصريف مليون متر مكعب من مياه المجاري يومياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.