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ست اصابات جديدة بكورونا في النجف

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اعلنت دائرة صحة النجف، الاحد، عن تسجيل ست اصابات جديدة بفايروس .

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل ست اصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة".

 

واضافت انه "تم وضع المصابين في الحجر الصحي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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