ست اصابات جديدة بكورونا في النجف

اعلنت دائرة صحة النجف، الاحد، عن تسجيل ست اصابات جديدة بفايروس كورونا.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل ست اصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة".
واضافت انه "تم وضع المصابين في الحجر الصحي".
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