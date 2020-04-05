صحة كربلاء تعلن شفاء سبعة مصابين من كورونا

اعلنت دائرة صحة كربلاء، الاحد، عن شفاء سبعة مصابين من كورونا.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "سبعة مصابين بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء اليوم الاحد".
واضافت ان "نتائج التحاليل المختبرية لهم كانت سلبية اي خالية من الفايروس".
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