قاسم هاشم: للإفراج عن أموال البلديات من الصندوق البلدي المستقل بأسرع وقت

اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ "ضرورة الإفراج عن أموال ​البلديات​ من الصندوق البلدي المستقل بأسرع وقت لتكون البلديات واتحاداتها قادرة على تلبية احتياجات الناس لمواجهة أزمة ​الكورونا​ وتداعياتها على المستويين الصحي والغذائي وهذه اولوية المرحلة ومسسؤولية وطنية وانسانية واخلاقية جاء ذلك:

واثنى هاشم بعد اجتماعه مع ​اتحاد بلديات العرقوب​ واطلاعه على الإجراءات والتدابير التي تعتمدها البلديات وضرورة الالتزام بكل القرارات حماية للناس من هذا الوباء، على "كل ما تقوم به البلديات في هذه الأيام واهمية الدور الذي تضطلع به أكان بالخطوات الصحية او الحياتية بعد ان انعكست أزمة هذا الوباء على القضايا المعيشية لأكثرية الناس، لذلك ولكي تستطيع البلديات التخفيف من حدة ​الأزمة​ المعيشية ومساعدة اصحاب الحاجة فان ​الحكومة​ وخاصة وزيري المالية والداخلية والبلديات مطالبين باستكمال خطوتهم الاخيرة بالإفراج عن مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل.

وتابع النائب هاشم مع البلديات مسالة انجاز اللوائح المطلوبة للمساعدة الاجتماعية وفق قرار الحكومة لان الواقع المعيشي للناس يستدعي تنفيذ القرار بأسرع وقت لتصل المساعدات لمستحقيها وفق آليات واضحة وسريعة، لان خطوط ​الفقر​ وصرخة الناس تجاوزت كل الحدود والخطوط.