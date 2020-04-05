النشرة: إقفال عدد من المحلات التي لا تستثنيها التعبئة العامة في حاصبيا

اشار مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، الى ان "​القوى الأمنية​ واصلت ليل أمس وصباح اليوم تشددها في تطبيق التعبئة العامة ومنع التجول ليلا من السابعة مساءا وحتى الخامسة فجرا تنفيذا لقرارات ​وزارة الصحة العامة​ و​الحكومة​، حيث سجل دوريات ناشطة وحواجز ثابتة ومتنقلة للجيش ليلا على كافة الطرقات وداخل القرى والبلدات في المنطقة لقمع المخالفات والطلب من المواطنين التقيد التام ب​الحجر المنزلي​ طيلة هذه الفترة تحت طائلة المسؤولية".

كما سجل حركة ناشطة للقوى ​الأمن الداخلي​ و​أمن الدولة​ و​الامن العام​ في معظم قرى وبلدات المنطقة لمراقبة ​السلامة العامة​ داخل وأمام المحلات المستثناة من قرار التعبئة العامة، بحيث طلبت إلى المواطنين عدم التجمع والحفاظ على المسافة فيما بينهم وضرورة ارتداء القفازات والكمامات حفاظا على سلامتهم، كما عملت دوريات ​قوى الأمن الداخلي​ على إقفال عدد من المحلات التي لا تستثنيها التعبئة العامة وبموازاة ذلك استأنفت بلديات المنطقة بحملات التعقيم للشوارع والأماكن العامة ومراقبة الوافدين إلى كل بلدة وقرية والتشدد بتطبيق القرارات المتخذة سابقا .

مع الاشارة الى انه حتى اليوم لم يسجل اية إصابة بوباء ​الكورونا​ في منطقة حاصبيا .