قيومجيان للتيار الوطني: حقدكم فاق جهلكم لبرنامج الفقر

اشار وزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور ريشار قيومجيان في تصريح لها ردا على بيان "التيار الوطني الحر" بشأن برنامج "دعم الاسر الأكثر فقرا، الى ان "اللعب على المصطلحات والتواريخ لن ينفعكم. فمن لا يريد أن يفهم عبثا تحاول معه. الحقيقة ساطعة: لم نقم بأي تلاعب بالمعايير في برنامج الفقر، فهي غير خاضعة للتغيير أصلا إلا من خلال رئاسة مجلس الوزراء، وأصلا التنفيعات والمحسوبيات هي في وزاراتكم".
واوضح ان "تقنيات التيويم والتصنيف للداتا "update and recertifications" معروفة، وتجرى زمنيا وفق معايير البرنامج الموضوعة مع البنك الدولي كما في بلدان أخرى. حقدكم وكذبكم فاق جهلكم للبرنامج والكارثة ان ممارستكم للسياسة تتم وفق هذا النهج الذي أدى الى خراب البلد".
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