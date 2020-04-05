قيومجيان للتيار الوطني: حقدكم فاق جهلكم لبرنامج الفقر

اشار وزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور ​ريشار قيومجيان​ في تصريح لها ردا على بيان "​التيار الوطني الحر​" بشأن برنامج "دعم الاسر الأكثر فقرا، الى ان "اللعب على المصطلحات والتواريخ لن ينفعكم. فمن لا يريد أن يفهم عبثا تحاول معه. الحقيقة ساطعة: لم نقم بأي تلاعب بالمعايير في برنامج ​الفقر​، فهي غير خاضعة للتغيير أصلا إلا من خلال ​رئاسة مجلس الوزراء​، وأصلا التنفيعات والمحسوبيات هي في وزاراتكم".

واوضح ان "تقنيات التيويم والتصنيف للداتا "update and recertifications" معروفة، وتجرى زمنيا وفق معايير البرنامج الموضوعة مع ​البنك الدولي​ كما في بلدان أخرى. حقدكم وكذبكم فاق جهلكم للبرنامج والكارثة ان ممارستكم لل​سياسة​ تتم وفق هذا النهج الذي أدى الى خراب البلد".