وصول دياب ووزارء إلى مطار بيروت للإشراف على الإجراءات المتخذة قبيل وصول أول دفعة من المغتربين

وصل رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ وعدد من الوزارء إلى ​مطار بيروت الدولي​، للإشراف على الإجراءات المتخذة قبيل وصول أول دفعة من المغتربين. إضغط للمزيد

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