21 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان وارتفاع العدد الكلي للحالات إلى 298

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان "تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 298 وعدد الوفيات 2"، لافتةً إلى أنّ "61 حالة قد تماثلت للشفاء".
وأهابت في بيان، بالجميع "التقيّد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتمّ خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات". كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحيّة عند العطس والسعال، والتقيّد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة؛ وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة".
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