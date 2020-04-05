الأوبزرفر: إنتشار جنون التعرض باللوم لمنتهكي توصيات العزل الذاتي لمواجهة كورونا

ركّزت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية في عددها الأسبوعي، خلال تناولها ظاهرة الإشانة أو التعرّض باللوم لمنتهكي توصيات الحكومات بضرورة العزل الذاتي كوسيلة للتعامل مع وباء "​كورونا​"، على أنّه "انتشر جنون عام عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث أخذ الآلاف من الناس يلومون ويعيّرون الآخرين بسبب ممارساتهم الوبائيّة غير السليمة".

ولفتت إلى أنّ "البعض يعتقد أنّه عندما يتعلّق الأمر بجريمة عدم أخذ جائحة عالميّة على محمل الجد، فربّما يكون التشهير عبر الإنترنت هو العقوبة المثاليّة لمَن يعرّض حياة الآخرين للخطر"، متسائلةً: "هل توجيه إصبع الإتهام هو في الواقع طريقة مثمرة لتغيير سلوك الآخرين؟ هل نحن ببساطة ننشر الخلاف في وقت محزن بالفعل؟ في أسوأ الأحوال، هل نلوم الأفراد على الإجراءات المتضاربة والمربكة الّتي تنفّذها الحكومة؟".

