شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 6 حالات جديدة من كورونا بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء ست حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) بواقع خمسة مواطنين ومقيم واحد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 99 حالةً. وقال في تصريح له اليوم إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الست من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.

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