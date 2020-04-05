شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قتيلاً في انفجار منجم فحم في كولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب اربعة آخرون بانفجار عرضي السبت بمنجم فحم في منطقة كوكونوبا بوسط كولومبيا. وأعرب حاكم كونديناماركا "نيكولاس جارسيا بوستوس" أنه يعتقد أن الانفجار نجم عن تراكم الغازات. وأمرت السلطات بإغلاق المنجم، على الرغم من أن العمل في المنجم جار بشكل قانوني، مضيفة أنه يجري التحقيق في الحادث.

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