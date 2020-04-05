صحة الديوانية تنشر الموقف الوبائي اليومي بشأن كورونا

اعلنت دائرة صحة الديوانية، الاحد، عن الموقف الوبائي اليومي بشأن فايروس كورونا وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الموقف الوبائي في محافظة الديوانية يكون على النحو التالي: – إكتساب الشفاء للمرأة المصابة بفيروس كورونا من اهالي الشامية – عدد الاصابات الكلي 7 – عدد حالات الشفاء 4 Advertisements – عددالوفيات 1 – الرقادين 2 وبحالة جيدة واكدت "على اتخاذ كافة الأجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين"، داعية "المواطنين الى الالتزام بتوصيات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال".

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