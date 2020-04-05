مصدر بالصحة: سلطات رسمية بكردستان تقرصن وتصادر شحنة طارئة لمستلزمات مرض الديلزة

كشف مصدر في وزارة الصحة، الاحد، ان سلطات رسمية بكردستان "قرصنت" وصادرت شحنة طارئة لمستلزمات مرض الديلزة تابع للوزارة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "سلطات رسمية في كردستان قرصنت وصادرت شحنة طارئة للمستلزمات الطبية الخاصة بمرض الديلزة عائدة لوزارة الصحة في سيطرة شيراو". واضاف ان "هذه السلطات احتجزت سيارات النقل"، مشيرا الى ان "ذلك سيؤثر على تجهيز مرضى عجز الكلى بادويتهم".





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