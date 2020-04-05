اغتيال احد قادة حزب الله

ذكرت وسائل اعلامية ايرانية، الاحد، ان احد قادة حزب الله في لبنان اغتيل من قبل مجهولين.
وقالت وكالة انباء فارس في خبر تابعته الخليج 365، "اغتيل قبل ساعات محمد علي يونس أحد قادة حزب الله في جنوب لبنان من قبل مجهولين".
واضافت انه "ليست هنالك معلومات اضافية حول كيفية مقتله الا انه وفقا لمصادر غير رسمية فقد كان هذا القيادي في حزب الله مسؤولا عن ملاحقة العملاء والجواسيس".
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