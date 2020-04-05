الإمارات توصي مواطنيها بإرتداء الكمامات عند الخروج ضمن إجراءات مواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أوصت وزارة الصحة الإماراتية، المواطنين بإرتداء الكمامات عند الخروج من المنازل وذلك ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد .

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جاء ذلك في الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات.

وقالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، أن المعطيات والدراسات السابقة كانت تؤكد أن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة يقتصر على الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية، وليس الجميع . وأضافت: "اليوم نوصي الجميع بارتداء الكمامات عند الخروج، وذلك بناءً على متابعتنا المستمرة لجميع الدراسات والأبحاث، وبناءً على التوصيات الدولية التي أكدت مؤخرا إمكانية إصابة نسبة من الأشخاص دون ظهور أي أعراض عليهم".

وتابعت الحوسني: "الخيار البديل في حال عدم وجود كمامات طبية هي تغطية الأنف والفم باستخدام كمامات ورقية، أو كمامات منزلية الصنع من القطن أو القطن المخلوط، مع التأكد من إعادة غسلها".

وأكدت: "الوقاية خير من العلاج، فأنا بارتدائي الكمامة أحميك، وأنت بارتدائك الكمامة تحميني"