الغارديان: بانتخاب ستارمر رئيسا لحزب العمال البريطاني ستُعاد صياغة المشهد السياسي

رأت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تعليقًا على انتخاب السير ​كير ستارمر​ زعيمًا جديدًا لـ"​حزب العمال البريطاني​"، أنّ "بانتخاب ستارمر ستُعاد صياغة المشهد السياسي، حيث لم تكن هناك معارضة فعّالة، بل فراغ ونسيان"، لافتةً إلى أنّ"حزب العمال الآن لديه مدع عام كبير مؤهّل جيًّدًا، لجعل حكومة المحافظين على المحك خصوصًا في ظلّ تداعيات وباء "​كورونا​"، إذ لم يكن لدى رئيس الوزراء البرطياني ​بوريس جونسون​ ما يخشاه من عدو مهزوم معنويًّا أربع مرّات".

وركّزت على أنّ "الزعيم الجديد لـ"حزب العمال" لديه وقت قصير لجعل ناخبيه يشعرون بأنّ هذا الحزب قد تحوّل بالفعل"، مبيذنةً أنّ "عليه الآن في سبيل تحقيق ذلك القيام بأمور عديدة، من بينها استدعاء ممثّلي الجالية اليهوديّة لمساعدته على إنشاء عمليّة مستقلّة تمامًا للقضاء على ​معاداة السامية​، وإظهار أنّ الكل يعارض جميع أشكال العنصريّة؛ وهو الأمر الّذي كان ستارمر وعد بالتصدّي له".