تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية وارتفاع إجمالي الحالات إلى 10237

كشفت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة الكوية الجنوبية أنّ "كوريا الجنوبية سجّلت 81 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)".
وأشارت في بيان، إلى "وفاة 6 أشخاص بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 183 حالة. كما أنّ 138 شخصًا تعافوا خلال يوم أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 6.4 ألف حالة".
وكان قد تخطّى تعداد المصابين بفيروس "كورونا" حاجز المليون و200 ألف حالة، ويسعى العالم جاهدًا لوقف تفشّي الوباء الّذي أدّى إلى وفاة أكثر من 64 ألف شخص حول العالم، فيما تعافى منه أكثر من 246 ألف مصاب.
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