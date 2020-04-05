ملك المغرب أصدر عفوا عن 5654 معتقلا وأمر بتعزيز حماية السجناء من انتشار كورونا

أعلنت وزارة العدل ​المغرب​ية أنّ "في إطار العناية الموصولة الّتي يحيط بها ملك المغرب ​محمد السادس​، رعاياه المعتقلين في المؤسّسات السجنيّة والإصلاحيّة، أصدر عفوه المولوي على 5654 معتقلًا".

وأوضحت في بلاغ أنّ "المعتقلين المستفيدين من هذا العفو تمّ انتقاؤهم بناءً على معايير إنسانيّة وموضوعيّة مضبوطة، تأخذ بالاعتبار سنّهم، هشاشة وضعيّتهم الصحيّة، مدّة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط طيلة مدّة اعتقالهم"، لافتةً إلى أنّ "اعتبارًا للظروف الاستثنائيّة المرتبطة ب​حالة الطوارئ​ الصحيّة وما تفرضه من اتخاذ الإحتياطات اللّازمة، فإنّ هذه العمليّة سيتمّ تنفيذها بطريقة تدريجيّة".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "بناءً على الإعتبارات الإنسانيّة، وحمايةً لصحّة المعتقلين وسلامتهم لا سيما في هذه الظروف الصعبة، وما تتطلّبه من شروط لوقاية المؤسّسات السجنيّة والإصلاحيّة من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، أصدر الملك أوامره باتخاذ جميع التدابير اللّازمة لتعزيز حماية نزلاء هذه المؤسّسة، خاصّة من انتشار هذا الوباء".