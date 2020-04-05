الملكة اليزابيث في كلمة استثنائية: آمل أن تتفاخروا بالطريقة التي واجهنا بها التحدي

تلقي ملكة ​انكلترا​ اليزابيث الثانية في رابع تدخل استثنائي للملكة خلال 68 عاما من توليها العرش، مساء الاحد كلمة نادرة توجه فيها تحية للبريطانيين ولطريقة مواجهتهم للتحدي الذي يمثله ​فيروس كورونا​ المستجد.

وبحسب مقتطفات من خطابها نشرها مكتبها فإن الملكة، ستأمل أن يتفاخر الجميع مستقبلا "بالطريقة التي واجهنا بها هذا التحدي". وتضيف في خطابها الذي سجل بقصر وندسور بغرب لندن: "اتحدث اليكم في وقت اعلم انه وقت صعب الى حد كبير"، وتتابع: "انه وقت من الاضطراب في حياة بلادنا: اضطراب جلب الحزن للبعض، وصعوباتٍ مالية لكثيرين، وتغييرات هائلة بحياتنا اليومية جميعا".

وتبث الكلمة المصورة ​الساعة​ 7,00 مساء بتوقيت غرينتش الأحد وهي موجهة الى البريطانيين ودول الكومنولث.