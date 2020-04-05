لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "85 دولة قد تقدّمت بطلب المساعدة من "​صندوق النقد الدولي​"، ونحن نناقش ​التعيينات​ و​المحاصصة​، وتحاول ​الحكومة​، أو بعضها، الاستمرار بمغامرة ​سد بسري​". وتوجّه إلى المعنيّين قائلًا: "بادروا إلى طلب المساعدة، وكفانا مكابرة على حساب الوطن والناس، وهي محجورة في منازلها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله دعا لطلب المساعدة من صندوق النقد: كفانا مكابرة على حساب الوطن والناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.