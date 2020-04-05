الدفاع المدني: إخماد حريق غرفة بمبنى سكني في المونتفردي والأضرار مادية

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل غرفة حارس مبنى سكني في ​المونتفردي​ - ​المتن​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديّات".

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