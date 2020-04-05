حسن يعقوب: وباء كورونا استطعنا حصره لكن استغلال الحوت يتفشى

شدد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، على ضرورة الحذر الشديد في الايام القادمة حتى لا نضيع كل مأساة الحجر و​الفقر​، لقد استطعنا ان نحصر وباء ​كورونا​ حتى الآن فلتكن آلية عودة المغتربين صارمة وآمنة، ولنرفع استغلال الحوت للمأساة مثل استغلال البعض للمساعدات والرقص السياسي على جوع الناس، ولنستمر ب​الحجر المنزلي​ وحفظ ما تبقى من كرامة المعذبين.

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