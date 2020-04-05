محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن ميزة جديدة لمكالمات الفيديو الفردية والجماعية عبر "سكايب"، حيث تتيح للمستخدمين إجراؤها بشكل مجاني ودون الحاجة للتسجيل في المنصة.
ويقوم عمل الميزة الجديدة، عند بدء مكالمة فيديو بضغطة واحدة فقط، وبمجرد الانتقال إلى صفحة مكالمة مؤتمر سكايب الجديدة، والضغط على زر "إنشاء اجتماع مجاني"، من أجل إنشاء رابط يمكنك مشاركته مع أشخاص آخرين.
وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكن للأشخاص الانضمام إلى المكالمة بمجرد الضغط على الرابط، والضغط فوق زر "Meet Now"، وإنشاء رابط يمكن مشاركته مع الآخرين، مع ملاحظة أنه يتعين على المشاركين اختيار اسم مستخدم لتحديد الهوية قبل أن ينضموا إلى المكالمة، إذا لم يكن لديهم حساب أو نسخة من التطبيق.
ووفق ما ذكرت البوابة العربي للأخبار التقنية، قالت "مايكروسوفت": "اجتماعات فيديو سهلة بدون تسجيل أو تنزيل. يمكنك الاستمتاع باجتماعات غير محدودة عبر سكايب من خلال إنشاء رابط فريد مجاني بنقرة واحدة، ومشاركته مع الآخرين. هناك مجموعة كاملة من الميزات تحت تصرفك، كما أن صلاحية رابط الاجتماع لا تنتهي، ويمكن استخدامه في أي وقت".
كانت هذه تفاصيل خبر "سكايب" يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو بشكل مجاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.