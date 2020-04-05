الصحة المغربية: 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ عن "تسجيل 36 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 919 حالة، منها 103 إصابات في يوم واحد"، مشيرة الى "تعافي 66 حالة، فيما ارتفع عدد المتوفين إلى 59 بعد تسجيل 9 ​حالات​".

هذا وتحاول السلطات المغربية الحد من تفشي الوباء، الذي صنفته ​منظمة الصحة العالمية​ على أنه "جائحة"، من خلال عدد من الإجراءات، على رأسها فرض الحجر الصحي".

بدورها صنفت المنظمة فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في ​الصين​ أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏