الصحة المغربية: 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن "تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 919 حالة، منها 103 إصابات في يوم واحد"، مشيرة الى "تعافي 66 حالة، فيما ارتفع عدد المتوفين إلى 59 بعد تسجيل 9 حالات".
هذا وتحاول السلطات المغربية الحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه "جائحة"، من خلال عدد من الإجراءات، على رأسها فرض الحجر الصحي".
بدورها صنفت المنظمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، يوم 11 آذار، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
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