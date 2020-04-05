شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب عمل طلاب كليات الطب والتمريض فى الوحدات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، ووزيرة الصحة، بشأن التنسيق بين وزارة التعليم العالى، ووزارة الصحة لوضع آليات لتعظيم الاستفادة من طلاب كليات الطب والتمريض فى سد العجز ببعض مديريات الصحة، وذلك وفقا للتوزيع الجغرافى الخاص بمحل إقامتهم.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هذا المقترح من شأنه مساعدة الدولة فى مواجهة الوباء العالمى، وذلك وفقا للخطة الاستباقية التى وضعتها الحكومة لمواجهة أية مراحل متصاعدة من فيروس كورونا، فى ظل تضافر الجهود المبذولة أيضا على أرض الواقع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التوزيع سيكون وفقا للطبيعة الجغرافية للطلاب للتيسير عليهم وفى نفس الوقت من ضمن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن التجمعات والحركة والحد بقدر الإمكان من حركة التنقلات بين المحافظات، كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس.

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وأشاد عضو البرلمان، بالجهود التى تبذلها الدولة والتنسيق فيما بين الوزارات المختلفة، ودور وزارة الصحة فى هذا الأمر، مناشدا المواطنين بالوقوف خلف أجهزة الدولة وذلك من خلال تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية والإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة لمنع تفشى المرض والسيطرة عليه بأقل الخسائر.

الجدير بالذكر أن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، تقدم إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، باقتراح برغبة بشأن منح طلبة كليات الطب العامة والخاصة بالسنة الخامسة من الدراسة العلمية والسابقة لعامي الامتياز ترخيصا استثنائيا للحصول علي دورات تدريبية لإعداد وتاهيل الطلبة وكذلك كليات ومعاهد التمريض – السنة النهائية، للعمل بالمستشفيات والمراكز المخصصة لمواجهة فايرس COVID 19 المعروف بفايروس كورونا.