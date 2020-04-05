شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": مذكرة للحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس تقديم مذكرة للحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن الللجنة تنسق مع الأجهزة المختصة بقطاعات الزراعة والرى، بشأن خطة العمل فى تلك الفترة والجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، وبحث آثار تلك الجهود على الفلاحين والمزارعين، والعمل على تخفيفها .

وأضاف الحصرى، أن اللجنة تتابع طلبات النواب بشأن مشكلات المزارعين والمواطنين فى قطاع الزراعة والرى، حيث يتم التواصل مع الأجهزة التنفيذية المختصة بوزارتى الزراعة والرى لتذليل أى عقبات تواجه المواطنين فى تلك الفترة.

وتابع الحصرى، أن اللجنة تدرس حاليا الدروس المستفادة من أزمة كورونا، لتعظيم الإنتاج الزراعى لدينا، مؤكدا ان اللجنة أعدت مذكرة بشأن سياسة الحكومة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، التى لايمكن الإستغناء عنها، مثل القمح والذرة، وغيرها، وذلك من خلال اعداد خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

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وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى، أن الدولة بالفعل شرعت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل، من خلال مشروعات المليون ونصف فدان وغيرها من مشروعات استصلاح الأراضى، الإ انه أصبح من الأفضل الإسراع فى تلك الخطوات، لاسيما وان البلاد تمتلك الموارد اللازمة لذلك.

ودعا الحصرى، لتعظيم الإستفادة من مراكز البحوث الزراعية فى ذلك الوقت، حيث بامكانها المساعدة فى التوسع الرأسى بالزراعة وتحقيق نتائج أفضل وأسرع وأقل فى التكاليف.