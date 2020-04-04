أمل في إيطاليا ..تراجع في عدد الوفيات بعد تسجيل 681 وفاة خلال 24 ساعة

قالت هيئة الحماية المدنية مساء اليوم السبت، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا ارتفع بواقع 681 خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 15 ألفا و362 حالة،

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 124 ألفا و 632 من 119 ألفا و 827 يوم الجمعة بزيادة 4805 حالات وهي زيادة طفيفة عن الأرقام التي أعلنت في الأيام الماضية وهو ما يبعث على الأمل في أن يكون انتشار المرض قد بلغ مرحلة تتسم بالاستقرار.

وأعلن شفاء 20996 شخصا يوم السبت مقابل 19758 في اليوم السابق.

ويخضع 3993 شخصا للعناية المكثفة انخفاضا من 4068 في السابق لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيه العدد الإجمالي لتلك الحالات منذ تفشي الوباء في شمال إيطاليا في 21 فبراير .