أغلقت أبواب مستشفى سيدي لحسن بتمارة، عشية اليوم السبت في حدود السابعة، بعد تأكد إصابة طبيب بفيروس “كورونا” المستجد.
وعلم “اليوم 24” من مصدر جيد الإطلاع من داخل المستشفى، أنه تم نقل الطاقم الطبي، وجميع العاملين فيه إلى 3 فنادق بالعاصمة الرباط، لإخضاعهم للحجر الصحي.
وفي سياق متصل، شدد مصدر الموقع على كون المرضى، الذين كانوا بالمستشفى الإقليمي لتمارة، تم نقلهم إلى مستشفى ابن سينا بالعاصمة الرباط لمواصلة العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة طبيب بكورونا.. إغلاق مستشفى تمارة ونقل الأطقم الطبية وحراس الأمن إلى 3 فنادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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