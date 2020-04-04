انطلاقا من 8 أبريل.. هذه طريقة سحب الدعم المالي المقدم للمأجورين

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والمالية، عن طريقة لصرف الإعانات المالية من صندوق تدبير جائحة كورونا، لفائدة المأجورين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي والمصرح بهم على بوابة « covid19.cnss.ma ».

وقالت اللجنة في بلاغ لها، اليوم السبت، إن مبالغ الدعم المالي ستكون متوفرة منذ الأربعاء 8 أبريل بالنسبة للمأجورين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي، والمصرح بهم موقوفين عن العمل جراء الحجر الإجباري من طرف المقاولة التي تشغلهم.

وعن طريقة السحب، قالت اللجنة إنه سيتم إخبار المستفيدين برسالة قصيرة عبر أرقام هواتفهم المحمولة وعبر برقية في حالة عدم وجود رقم الهاتف.

وطالب المصدر ذاته من المستفيدين عدم للتوجه إلى الوكالات البنكية والشبابيك الاوتوماتيكية أو إلى أي نقط لسحب الإعانة المالية قبل هذا التاريخ.