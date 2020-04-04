للمستفيدين من الدعم.. السحب ابتداء من الأسبوع المقبل وهذه المسطرة المتبعة

أعلنت لجنة اليقضة الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم السبت، عن طريقة سحب المستفيدين من الدعم الاستثاني للمتوفرين على خدمة الراميد، وذلك بعد إرسال تصريحاتهم على الرقم 1212 وتوصلوا بالرد فإن ملفاتهم قيد الدراسة، على أساس أن تبدأ عملية السحب في 6 من أبريل الجاري.

وكشف المصدر ذاته أن الملفات المقبولة سيتم إبلاغ أصحابها عبر رسالة قصيرة تحتوي على مكان السحب ابتداء من يوم الاثنين المقبل، ولتفادي الازدحام حول نقط السحب تم تمديد فترة التوصل برسائل قصيرة لعدة أيام.

وتتجلى مسطرة السحب حسب المصدر ذاته، في أن المستفيد سيتلقى رقما مرجعيا وكذا مكان السحب، وبالنسبة للشخص الذي انتقل إلى مكان آخر غير ذلك المنصوص عليه في الرسالة، فلن يتمكن من الحصول على المساعدة.

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أيضا، إذا كان مكان السحب المنصوص عليه في الرسالة القصيرة هو وكالة الأداء، فإن المستفيد يجب عليه الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية من أجل سحب مبلغ الدعم، أما إذا كان موقع السحب المشار إليه شباك أتوماتيكي تابع لوكالة بنكية، على المستفيد إدخال الرقم المتوصل به عن طريق الرسالة القصيرة، ثم إدخال الأرقام الأربع الأخيرة لبطاقة تعريفه الوطنية. (باستثناء الشبابيك الخاصة ببنك القرض الفلاحي الذي يجب إدخال الرقم السري المتكون من ست أرقام)، وفي حالة ما إذا كان رقم بطاقة التعريف الوطنية مكون من أقل من أربع أرقام يجب إضافة أصفار.

على سبيل المثال:

الرقم السري للإدخال: 1200B12 بطاقة التعريف الوطنية : *

1230 الرقم السري للإدخال: B123 بطاقة التعريف الوطنية : *

3456 الرقم السري للإدخال: B123456* بطاقة التعريف الوطنية:

ويمكن للمستفيد، حسب البلاغ، طلب أي معلومة حول سحب الإعانة المالية باستعمال رقم الهاتف الذي سيتوصل به عبر الرسالة القصيرة.