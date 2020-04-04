شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فرنسا تسجّل 441 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:15 صباحًا, 5 أبريل 2020 م
المناطق - الرياض
سجلت فرنسا 441 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات جراء الفيروس كورونا المستجد إلى 7560 حالة .
وقال مدير عام الصحة الفرنسية جيروم سالومون في مؤتمرً صحفي: إن هذا العدد يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 7560 منذ بدء تفشي الوباء، بينهم 5532 وفاة في المستشفيات و2028 في دور رعاية المسنين وغيرها من المؤسسات الصحية الاجتماعية.
وأكد سالومون وجود 28143 شخصاً مصاباً في المستشفيات في فرنسا، ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات 68605 في جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن هناك انخفاض بطيء في عدد المصابين والوفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تسجّل 441 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.