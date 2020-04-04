فرنسا تسجّل 441 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ

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سجلت فرنسا 441 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات جراء الفيروس كورونا المستجد إلى 7560 حالة .

وقال مدير عام الصحة الفرنسية جيروم سالومون في مؤتمرً صحفي: إن هذا العدد يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 7560 منذ بدء تفشي الوباء، بينهم 5532 وفاة في المستشفيات و2028 في دور رعاية المسنين وغيرها من المؤسسات الصحية الاجتماعية.

وأكد سالومون وجود 28143 شخصاً مصاباً في المستشفيات في فرنسا، ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات 68605 في جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن هناك انخفاض بطيء في عدد المصابين والوفيات.