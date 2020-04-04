سوريا: تلقينا 25 ألف طن من القمح الروسي كمساعدات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في سوريا اليوم السبت، إن البلاد تلقت 25 ألف طن من القمح الروسي كمساعدات.



وأضافت المؤسسة أن ”شحنة القمح وصلت إلى ميناء اللاذقية ويتم الآن تفريغها واتباع إجراءات التطهير الوقائية“.

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