توقيف زعيم تنظيم ”داعش“ فى أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت القوات الأفغانية اليوم السبت، أنها أوقفت زعيم الفرع الأفغاني لتنظيم ”داعش“ بالإضافة إلى 19 متشددا آخر.

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وأكد المجلس الوطني للأمن الأفغاني في بيان، أن إسلام فاروقي المعروف أيضا باسم ”عبدالله أوراكزاي“، أُوقف برفقة رجال آخرين أثناء ”عملية معقدة“.

وقال مسؤول في المجلس الوطني للأمن الأفغاني، دون الكشف عن اسمه، إن ”فاروقي كان مخطط الهجوم على معبد للهندوس والسيخ في كابول“ أسفر عن 25 قتيلا على الأقل في 25 من شهر آذار/مارس الماضي.

وكثف الفرع الأفغاني لتنظيم ”داعش“، اعتداءاته في العاصمة الأفغانية، وغالبا ما يستهدف الأقليات الدينية، إلا أنه يواجه منذ بضعة أشهر عمليات تشنها القوات الأمريكية من جهة وحركة طالبان من جهة أخرى.

وأكد المجلس الوطني للأمن الأفغاني في بيانه، أن فاروقي أقر بأن لديه روابط مع ”أجهزة استخبارات إقليمية“، في إشارة إلى باكستان، وتتهم أفغانستان بشكل متكرر إسلام آباد بدعم المتشددين ومساعدة طالبان، وتنفي باكستان هذه الاتهامات.