متحدث الرئاسة المصرية: معدلات إصابات كورونا في الجمهورية آمنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت الرئاسة المصرية، مساء السبت، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد آمنة رغم عدد الإصابات والوفيات المعلنة وما يتم اكتشافه يوميا.



وقال السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة المصرية، إن مصر تعد من الدول ذات معدلات الإصابة القليلة بفيروس كورونا مقارنة بالدول الأخرى ومقارنة بحجم تعداد السكان البالغ 100 مليون نسمة .. وفق “العين“.

وأضاف، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة الحفاظ على صحة المصريين والاهتمام بالسلوك الوقائي مع توفير وحدات ميدانية طبية في مواقع عمل المشاريع القومية، من أجل الاطمئنان على صحة العاملين والحفاظ عليهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأوضح راضي "أن بقاء هذا المعدل منخفض يتوقف على التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة في البلاد".

وأكد متحدث الرئاسة المصرية أن الأجهزة الحكومية تتحرك لتنفيذ الخطط الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا بتوجيهات من الرئيس السيسي، حيث سارعت اللجان المشكلة للتعامل على أعلى مستوى لمواجهة كورونا.

وتابع "راضي": "كانت هناك خطة استباقية مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومصر سارعت من أجل الحد من انتشار الفيروس بتكليفات من الرئيس السيسي".

وأكمل أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة كانت سابقة لواقع انتشار فيروس كورونا وعلى الرغم من الأعداد الموجودة في مصر فإنها تعد من المعدلات القليلة في الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بالدول الأخرى.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل و71 حالة وفاة