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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتقال زعيم فرع داعش بأفغانستان و19 إرهابيا آخرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت القوات الأفغانية، السبت، أنها اعتقلت زعيم الفرع الأفغاني لتنظيم داعش الإرهابي بالإضافة إلى 19 إرهابيا آخر.ين
وأكد المجلس الوطني للأمن الأفغاني في بيان أن إسلام فاروقي المعروف أيضاً باسم عبدالله أوراكزاي، أُوقف برفقة رجال آخرين أثناء "عملية معقدة".
وقال مسؤول في المجلس الوطني للأمن الأفغاني لوكالة فرانس برس من دون الكشف عن اسمه، إن فاروقي كان مخطط الهجوم على معبد للهندوس والسيخ في كابول أسفر عن 25 قتيلاً على الأقلّ في 25 مارس/آذار الماضي.
وكثّف الفرع الأفغاني لتنظيم داعش، اعتداءاته في العاصمة كابول، وغالباً ما يستهدف الأقليات الدينية.
ويواجه التنظيم منذ بضعة أشهر عمليات تشنّها القوات الأمريكية من جهة وحركة طالبان من جهة أخرى. وأكد المجلس الوطني للأمن الأفغاني في بيانه أن فاروقي أقرّ بأن لديه روابط مع "أجهزة استخبارات إقليمية"، في إشارة إلى باكستان.
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