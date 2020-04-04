مصر.. مصادر تكشف عن إقالة مدير معهد الأورام بعد أزمة تفشي فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

بعد ساعات من كارثة تفشي فيروس كورونا فى معهد الأورام، والكشف عن سوء التصرف والإدارة ومحاولة التستر على الحالات وتهديد عدد من الأطقم الطبيبة الذين حاولوا كشف الأمر فى حينه، قال الدكتور محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، إن مصادر كشفت عن اقالة مدير معهد الأورام الدكتور حاتم أبوالقاسم خلال الساعات القليلة المقبلة.



وأضاف الباز فى برنامجه منذ قليل، أنه يسعى لطمأنة المصريين من خلال البرنامج ولا يسعى للفرقعة الاعلامية على قد تطمينهم.

وأوضح الباز خلال برنامج 90 دقيقة بقناة المحور أنه من الخطأ الكبير أن يتم ضرب القلب الأول لخطوط الدفاع ضد الفيروس وهو من فرق الأطباء والتمريض، مؤكداً أن اللغط بدأ من حديث معهد الأورام الذى لم يكشف كافة التفاصيل عندما قال أن هناك الكثير من المستشفيات بها اصابات دون أن يحددها بالاسم.

وفى سياق متصل، قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه تم فتح تحقيق حول إصابة 17 شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للاورام بفيروس كورونا المستجد، للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع علي كافة التفاصيل حول الأزمة.

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واضاف عبد الغفار، أن نتيجة التحقيقات ستظهر خلال ٤٨ ساعة، للوقوف على المتسببين في تلك الواقعة.

وفى وقت سابق، نشرت الدكتورة هاجر عصام الصيدلانية بالمعهد القومى للأورام، تعليقًا حول حقيقة ماحدث فى المعهد بعد إعلان إصابة 10 أطباء في المعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد، ونقلهم إلي مستشفي العزل، وتعرضها للتهديد والفصل.

وعلقت الصيدلانية بالمعهد على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “طب يا جماعة بس للتوضيح يعنى، انا بهاتى من اسبوع او اكتر انا و زمايلى و ادارة الصيدليات فى ان اللى بيحصل دة غلط و كدة هيبقى المعهد بؤرة لتفشى الكورونا و لازم حضرتك تاخد اجراء باغلاق المعهد و تطهيره بالكامل عشان كدة احنا بننشر المرض عشان بيجيلنا مرضى من كل انحاء مصر، بس كنت بنزل لخدمة المرضى.

وأضافت: “أنا و زمايلى كنا و واخدين كل احتياطاتنا اللى وفرت هالنا ادارة الصيدلية و تشكر طبعا عليها عشان ملهمش ذنب فى اللى بيحصل، المهم اننا اجتمعنا امبارح “الخميس ٢ ابريل” مع عميد المعهد دكتور حاتم ابو القاسم بناء على طلبنا من مديرة الصيدلية اللى طبعا شاكرة اخدت منه ميعاد عشان نوصل صوتنا، و فعلا قولناله اننا عاوزين المعهد يتقفل للتعقيم و الناس تقعد فى بيتها اسبوعين (اللى هى فترة حضانة الفيروس) لحد ما نعرف بس لو حد تعبان او بانت عليه اعراض.

وتابعت:” هو طبعا رفض و بشدة و كان رده عليا لما قولتله ان احنا كدة بنئذى بعض و المرضى و بلد كاملة انه يقول لى: “لو خايفة على نفسك من الكورونا يا دكتورة اتفضلى قدمى استقالك و متجيش”